Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi Şile davasında 11 sanığın tutukluluğunu sürdürdü - Son Dakika
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Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi Şile davasında 11 sanığın tutukluluğunu sürdürdü

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Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi Şile davasında 11 sanığın tutukluluğunu sürdürdü
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İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 11 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 23 Kasım'a ertelenirken sanatçı Haluk Levent'in bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesi kararlaştırıldı.

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da bulunduğu 11 sanık hakkında tutukluluğun devamına karar verdi. Duruşma 23 Kasım'a erteledi.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı Şile Belediyesi'ne ilişkin davanın ilk duruşması 8'inci günde sona erdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan Berk Ulu ve Mert Ulu dışındaki 51 sanığın savunmalarının tamamlanmasının ardından, duruşmanın 4 Kasım'daki yedinci gününde savcı mütalaasını açıklamış, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların tedbirlerinin aynen uygulanmasına devam edilmesini talep etmişti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme başkanı tutuklu sanıklara ve avukatlarına söz hakkı verdi. Mahkeme başkanı saatin geç olması gerekçesiyle ara karar öncesi avukatların beyanlarının bir dakikayla sınırlı tutulmasına karar verdi. Ancak avukatlardan bazıları süre kısıtlamasına savunma hakkının kısıtlanması gerekçesiyle itiraz etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı bugüne ertelemişti.

AVUKATLAR SAVCININ MÜTALAASINA KARŞI SAVUNMA YAPTI

Sekizinci günde duruşma 14: 10'da sanık avukatlarının tutukluluğa karşı savunmalarının alınmasıyla başladı. 11 tutuklu sanığın avukatlarının beyanlarının ardından adli kontrol talebi uygulanan sanıkların adli kontrole ilişkin itirazları alındı. Avukatlardan bazıları savunmalarında tevsii tahkikat ve tanık dinlenmesi taleplerini de iletti.

Avukatların beyanlarının da tamamlanmasıyla 18.00'de mahkeme ara karar kurmak üzere duruşmaya ara verdi.

HALUK LEVENT TANIK OLARAK DİNLENECEK

1 saatlik aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol tedbirlerinin de aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verdi. Avukatların taleplerinin bir bölümünün kabulüne karar veren mahkeme AHBAP soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanatçı Haluk Levent'in de bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA
Özgür KabadayıHaluk Leventİstanbul3. SayfaGüncelŞileSon Dakika

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