Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın bugün 104. yılını kutladığını belirtti.
Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın, Türk milletinin sesini dünyaya başarıyla duyurduğunu kaydeden Şahin, "Ajans'ımız; üstlendiği misyonu, güvenilir, tarafsız, doğru ve ilkeli haberciliğiyle milletimizin güvenini kazanmıştır. Her geçen yıl büyüyen ve kendisini yenileyen Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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