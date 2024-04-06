Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, mesajında AA'nın Türk milletinin sesini dünyaya başarıyla duyurduğunu ve güvenilir, tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla milletin güvenini kazandığını belirtti. Şahin, Anadolu Ajansı'nın yayın hayatında başarılarının devamını diledi.

06.04.2024 14:19
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın bugün 104. yılını kutladığını belirtti.

Milli Mücadele yıllarında kurulan AA'nın, Türk milletinin sesini dünyaya başarıyla duyurduğunu kaydeden Şahin, "Ajans'ımız; üstlendiği misyonu, güvenilir, tarafsız, doğru ve ilkeli haberciliğiyle milletimizin güvenini kazanmıştır. Her geçen yıl büyüyen ve kendisini yenileyen Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yayın hayatında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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