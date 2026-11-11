Anadolu Ajansı Beijing\'deki 7. Dünya Medya Zirvesi\'nde yapay zeka modülünü anlattı

BEİJİNG, 11 Kasım (Xinhua) -- "İpek Yolu yalnızca bir ticaret yolu değil, medeniyetler ve bilgi arasında da bir köprüydü." Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur, 7. Dünya Medya Zirvesi kapsamındaki "Beijing Merkez Ekseni Gecesi" etkinliğinde Çin ile Türkiye'yi birbirine bağlayan kadim yolu böyle anlattı. Teymur'a göre bu yol, internet öncesi küresel iletişimin simgesiydi, kültürler arasında bilgi ve deneyimin taşınmasını sağlıyordu.

Bugün bilgi saniyeler içinde dünyaya yayılırken, yapay zeka haber üretimini ve dağıtımını dönüştürüyor. "Akıllı Çağda Medya: Uzlaşıdan Eyleme" temasıyla 5-9 Kasım tarihlerinde Beijing'de düzenlenen 7. Dünya Medya Zirvesi'ne, 112 ülke ve bölgeden yaklaşık 330 medya kuruluşu, düşünce kuruluşu, hükümet birimi ve uluslararası örgütü temsilen yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar ortak anlayışı güçlendirme, deneyim paylaşımı ve işbirliği yollarını ele alarak küresel iletişim yönetişiminin geleceğine ilişkin ortak bir vizyon geliştirmeye çalıştı.

Yapay zeka uygulamaları medyanın dönüşümünü destekliyor

Zirvenin "Yapay Zekanın Herkesin Yararına Geliştirilmesi ve Küresel Medyanın Dönüşümü" başlıklı yuvarlak masa toplantısında Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, "Medya kuruluşları için soru, yapay zeka dönüşümünün gelip gelmeyeceği değil, bu dönüşümde nasıl konumlanacaklarıdır" dedi. Yapay zekanın haber toplama, üretme ve dağıtma süreçlerini değiştirdiğini belirten Özhan, gazetecilerin büyük miktarda veriyi daha hızlı analiz ederek habere, sahadaki görüşmelere ve doğrulamaya daha fazla zaman ayırabileceğini söyledi. Özhan, böylece gazetecilerin yalnızca hız değil, haberin niteliği üzerinde de yoğunlaşabildiğini vurguladı.

Özhan, AA'nın yapay zekayı haber üretimi ve takibinde kullandığını, geliştirilen modülün sosyal medya akışını tarayarak olası haberleri saptadığını söyledi. Teknolojinin yaygınlaşması için eğitim ve araştırma geliştirme çalışmalarının önemini vurgulayan Özhan, editoryal kararların gazetecilerin sorumluluğunda kalması gerektiğini belirterek, "Makineler verileri işler, onlara anlam kazandıran ise insanlardır" dedi.

Doğrulama çalışmaları güveni güçlendiriyor

Zirvede yayımlanan "7. Dünya Medya Zirvesi Beijing Mutabakatı", medyayı nesnellik ve tarafsızlığa, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle mücadeleye çağırdı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yorul, sosyal medyada yapay zekayla üretilen içeriklerle yanlış bilgilerin iç içe yayıldığını, gazetecilerin hız ile doğruluk arasında kaldığını söyledi. Yorul, haberin gecikmesi pahasına bile doğrulamadan vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özhan ise giderek gerçekçi hale gelen yapay görüntü, ses ve metinler karşısında kaynak teyidi ve editoryal denetimin önemine dikkat çekti. "Yapay zeka bilgiyi işlese de bağlamı değerlendirmek, gerçekleri doğrulamak ve yayımlanacak içeriği seçmek gazetecilerin sorumluluğunda" diyen Özhan, teknolojik yenilik ile güvenilirlik arasındaki dengenin, sektörün ortak sınavı olarak öne çıktığını vurguladı.

Dijital iletişim medeniyetler arası etkileşimi artırıyor

Zirvede dijital teknolojilerin medeniyetler arası etkileşime katkısı da ele alındı. Beijing Merkez Ekseni Gecesi'nde konuşan Teymur, dijital platformların bilgi paylaşımını hızlandırırken kültürel anlatımları birbirine benzetebildiğini söyledi. Teymur'a göre medya, güncel gelişmeleri aktarmanın ötesine geçerek kültürel mirası dijital yollarla anlatmalı ve gençlerin kendi geleneklerini tanıyıp değer vermesine yardımcı olmalı. Teymur ayrıca dijital dönüşümün, kültürel çeşitliliği koruma sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini vurguladı.

Teymur, dijital araçların, farklı toplumların hafızasını taşıyan hikayeleri sınırların ötesine ulaştırarak kültürel mirasın yeni kuşaklara aktarılmasını sağladığını belirtti. Teymur, "Teknoloji dünyayı birbirine bağlar, kültürel miras ise dünyaya daha derin bir anlam katar" diye konuştu.

İpek Yolu'ndaki kültürel etkileşimden akıllı çağın haber işbirliğine uzanan Çin-Türkiye medya ilişkileri gelişmeye devam ediyor. Teknoloji iletişimi değiştirirken doğruluk, kültüre saygı ve karşılıklı anlayış önemini koruyor.