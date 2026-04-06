Anadolu Ajansı'nın 106. Yılı Kutlandı

06.04.2026 14:57
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutladı ve önemli görevine değindi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Genç, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, milletin bağımsızlık mücadelesinde bilgiye en güvenilir şekilde ulaşmasını sağlayan, tarihte çok önemli misyona sahip kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği korumak ve ulusal mücadelenin doğru şekilde halka aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulduğuna dikkati çeken Genç, AA'nın, meclis kararlarını halka ulaştırarak adeta "Milli Mücadele"nin sesi olduğunu vurguladı.

Genç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı 106. yılını kutlarken, geçmişten günümüze taşınan güvenilir ve tarafsız habercilik anlayışı ile değişen dünyada Türkiye'nin en önemli haber kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Bu özel günde, Anadolu Ajansı ailesinin tüm çalışanlarını kutluyor geçmişten bugüne emek veren, bilgiye değer katan tüm muhabir, editör ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Nice başarılı yıllar diliyor, ülkemize ve milletimize olan katkılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

