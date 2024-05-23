Anadolu Ajansı, yapay zekayı üreten bir haber ajansı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Anadolu Ajansı, yapay zekayı üreten bir haber ajansı olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı, yapay zekayı üreten bir haber ajansı olduğunu söyledi

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliği toplantısında yapay zekayı üreten bir haber ajansı olduklarını ifade etti. Karagöz, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin yerli ve milli dil tabanlı yapay zeka modelinin bir paydaşı olacağını ve bu tecrübeleri Avrupa haber ajanslarıyla paylaştıklarını belirtti. Yapay zekanın haberlerde kullanımının, içerik sunumu, medya formatları oluşturma, fotoğraf ve video oluşturma gibi alanlarda faydalar sağlayabileceği vurgulandı.

23.05.2024 20:37
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Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansının Avrupalı diğer haber ajanslarından farklı olarak yapay zekayı tüketen değil, üreten bir haber ajansı olduğunu söyledi.

Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Portekiz'in Lizbon kentinde düzenlenen "Haber Ajanslarında Yapay Zeka Kullanımı" temalı toplantısına katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karagöz, "Biz Anadolu Ajansı olarak, yapay zekayı tüketen değil üreten bir haber ajansı olduğumuzu ifade ediyoruz. Yapay zekayı tüketen, yapay zekayı kullanan diğer haber ajanslarına da biz yapay zekayı üreten bir haber ajansıyız diyoruz. Çünkü önümüzdeki günlerde Anadolu Ajansı ve T3 Vakfı işbirliğinde dil modelli yeni bir yapay zeka çalışmamız olacak." dedi.

AA'nın Türkiye'nin yerli ve milli dil tabanlı yapay zeka modelinin bir paydaşı olacağını anlatan Karagöz, bu tecrübeleri de Avrupa haber ajanslarıyla paylaştıklarını kaydetti.

?Yapay zekanın haberlerde kullanımı

Portekiz haber ajansı Lusa'nın ev sahipliğinde düzenlenen "Bahar Konferansı"nda yapılan sunumlarda, yapay zekanın, yayıncıların bireysel kullanıcıların tercihlerine ve ihtiyaçlarına daha uygun içerik sunmalarına yardımcı olabileceği, orijinal ve yenilikçi içerik ve yeni medya formatları oluşturmak için kullanılabileceği, haber metinlerinden fotoğraf ve video oluşturabileceği, fotoğraflara da yorum veya metin oluşturabileceği vurgulandı.

Yapay zekanın, süreçleri daha verimli hale getirebileceğini ve gazetecileri tekrar eden görevlerden kurtararak daha yaratıcı ve katma değeri yüksek faaliyetlere odaklanmalarına olanak sağlayacağını kaydeden paneldeki konuşmacılar, "Yapay zeka algoritmaları, eğilimleri, güvenilir kaynakları ve ilgi konularını tanımlayan büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde analiz etme yeteneğine sahiptir." görüşünü öne çıkardı.

Sunumlarda ayrıca, "olumsuz söylemlerin yol açtığı hakim şüpheyi ortadan kaldırmak için, üretken yapay zeka kullanımının faydalarının haberlerde kullanılması ve insanların haberlerde yapay zekanın kullanımı konusunda kendilerini eğitmeleri için haber ajanslarında şeffaf politikalar ve bilgiler sağlamasına" işaret edildi.

AA'nın kurucu üyelerinden olduğu EANA, Avrupa haber ajansları arasında işbirliği yanında bilgi ve tecrübe paylaşımı platformu olarak 1956'da kuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Ajansı, yapay zekayı üreten bir haber ajansı olduğunu söyledi - Son Dakika

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