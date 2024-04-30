Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
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Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Eğitimlerini Tamamladı

Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Eğitimlerini Tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını duyurdu. Eğitimlerde Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi ve TCG Anadolu'ya bağlı birlikler tarafından sualtı taarruz ve amfibi hücum eğitimleri gerçekleştirildi.

30.04.2024 19:23
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Görev Grubu'nun, NEPTUNE STRIKE 24.1 kapsamında İyon Denizi'ndeki eğitimlerini tamamladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Faaliyeti kapsamında, 27-29 Nisan 2024 tarihleri arasında İyon Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimler kapsamında, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya Silahlı Kuvvetler personeline gemi tanıtıcı brifingi verildi. TCG Anadolu'ya istinaden Sazan Adası/Arnavutluk'ta sualtı taarruz (SAT) ve amfibi hücum timi (AHT) tarafından 'Amfibi eğitimler' icra edildi."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Makedonya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Görev Grubu, NEPTUNE STRIKE 24.1 Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
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