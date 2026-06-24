Anadolu\'nun Seyir Defteri Gala Gecesi

Buca Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Anadolu'nun Seyir Defteri" gala gecesinde müzik ve sahne performansları sunuldu.

Halk eğitimi merkezinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte kursiyer ve eğitmenlerin hazırladığı eserlere yer verildii.

Programın açılışında konuşan Buca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Bertan Çetin, halk eğitimi merkezlerinin yalnızca bilgi ve beceri kazandıran kurumlar olmadığını, kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi önemli bir görevi de üstlendiğini ifade etti.