Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti onarım nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti onarım nedeniyle trafiğe kapatıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarımı sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan-Yeniçağa kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Yolu'nun Üniversite Kavşağı'nda (Ankara Caddesi'nden Karşıyaka yönü bağlantı kolu) gürültü perdesi yapım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde bağlantı kolu trafiğe kapatılacak.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 18-19. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-39. kilometrelerinde genişletme, Söğüt-Korkuteli yolunun 19-34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51-55. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 21-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde aydınlatma ve otomasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti onarım nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki gemi faciasındaki arama çalışmaları için yeni gemi yarın çalışmaya başlıyor Girne'deki gemi faciasındaki arama çalışmaları için yeni gemi yarın çalışmaya başlıyor
E-ticaret devi Amazon, ölümlü uçak kazası sonrası kargo firmasıyla operasyonlarını durdurdu E-ticaret devi Amazon, ölümlü uçak kazası sonrası kargo firmasıyla operasyonlarını durdurdu
AB üyesi 9 ülke birliğin sistemini uygulamayacak Ortak karar aldılar AB üyesi 9 ülke birliğin sistemini uygulamayacak! Ortak karar aldılar
Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı Hükümetten açıklama var Komşuyu yangın yerine çeviren zam kararı! Hükümetten açıklama var
Ali Koç bizzat gitti Fransa’da dev anlaşma açıklandı Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı
Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi Fenomen Çağla Öz adliyeye sevk edildi

08:38
8 puanlık kayıp sorusu İsmail Kartal’ı kızdırdı
8 puanlık kayıp sorusu İsmail Kartal'ı kızdırdı
08:36
Guendouzi’nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın
Guendouzi'nin kaçırdığı gol dünyada manşet: Bunu nasıl yaptın?
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
08:22
75 yıllık devlet kurum için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek
75 yıllık devlet kurum için çarpıcı iddia: Fiilen tasfiye edilecek
08:10
İsrail’den Türkiye’ye küstah Suriye teklifi Ankara hiç düşünmeden reddetti
İsrail'den Türkiye'ye küstah Suriye teklifi! Ankara hiç düşünmeden reddetti
07:13
Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu İşte annenin ifadesinin ayrıntıları
Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 08:53:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Anadolu Otoyolu'nda İstanbul istikameti onarım nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement