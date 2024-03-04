Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.
Otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde O.U. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 15 ACS 136 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, araçtaki yolcu Serdar Küçük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü ile S.Ç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı S.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı koptu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan incelemede otomobilde boş alkol şişeleri bulundu.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, göçmenlerden birinin kasten yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 12'si Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haiti'nin başkenti Port-Au Prince'te silahlı çeteler, başlıca hapishaneyi basarak binlerce mahkumu serbest bıraktı. Firar eden mahkumlar arasında, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin öldürülmesiyle suçlanan çete üyeleri de bulunuyor. Haiti'deki şiddet olayları son yıllarda artış göstermiş olup, çeteler başkentin büyük bir kısmını kontrol altında tutuyor. Bu olaylar sonucunda dört polis memuru öldü, beş kişi yaralandı. Haiti'de çete şiddeti nedeniyle son bir yılda 8400'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Batı Trakya'da, İskeçe Müftülüğü tarafından düzenlenen İskeçe Şehir Sempozyumu'nda İskeçe'nin siyasi tarihi, gelenek ve görenekler, eğitim, dini kurumlar ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları gibi konular ele alındı. Sempozyuma Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu, İskeçe Müftüsü, Türk azınlık temsilcileri ve soydaşlar katıldı. Yapılan sunumlar kitaplaştırılacak ve şehrin önemine vurgu yapan konulara yoğun ilgi gösterildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?