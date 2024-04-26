Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu\'nda tıra çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

Bolu kesiminde meydana gelen kazada, Anadolu Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir tıra çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

26.04.2024 19:39
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametine seyreden Mustafa Ö. idaresindeki 35 GAH 375 plakalı otomobil, Yukarısoku mevkisinde önünde ilerleyen Şuayip A. yönetimindeki 06 EGU 438 plakalı tıra çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Eren Ö. ile çocukları Eylül Ö. ve Egemen Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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