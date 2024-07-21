Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün ilk ve son mezunları Eskişehir'de bir araya geldi.
İlk mezunlarını 1987 yılında veren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nün o sene mezun olan öğrencileri ile 2024'te kep atma sevinci yaşayan öğrencileri, buluştu.
Bir davet salonunda bir araya gelen 187 mezun, tecrübelerini paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Mezunları Buluştu - Son Dakika
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