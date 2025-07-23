Anadolu Üniversitesi'nde Dijital Dönüşüm

Anadolu Üniversitesinin, açıköğretim sisteminde gerçekleştirdiği dijital dönüşüm süreci, "Değişime Açık Öğretim" kampanyasıyla tanıtıldı.

Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Akademik Yemekhane'de düzenlenen toplantıda, açıköğretim sisteminde yapılan yenilikler, güncellenen öğrenme materyalleri, yeni programlar ve yeni dersler hakkında bilgi verildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, toplantıda yaptığı konuşmada, açıköğretimde başlatılan dijitalleşme sürecinin üniversite açısından tarihi bir dönüşüm olduğunu söyledi.

Açıköğretim sisteminin sadece Türkiye değil, dünya ölçeğinde büyüyen bir yapıya dönüştüğünü kaydeden Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Sistemimizin dünya genelinde bölümleri, kampüsleri ve binlerce öğrencisi var. Her yıl AR-GE birimimizle sistemimizi geliştirmek için yeni adımlar atıyoruz. Biz artık bütün eğitimi dijitalleştirirken, cep telefonlarımızdan, bilgisayarlarımızdan, tabletlerimizden ders notlarını okurken ve takip ederken, kitap basma konusunda ısrarcı olsaydık bugüne kadar 60 milyon kitabı çöpe atmış olacaktık."

Adıgüzel, açıköğretim bürolarında yürütülen hizmetlerin tamamının merkezileştirildiğini ve dijital ortama taşındığının altını çizdi.

Önceden öğrencilerin kayıt için kuyruklar oluşturduğunu dile getiren Adıgüzel, "Basılı öğrenci kimliği dağıtıyoruz diye öğrencileri kuyrukta bekletmek çağlar öncesi gibi gelse de çok hızlı değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Bizim, bu sistemi kuran, geliştiren, öncü bir üniversite olarak yaptığımız işleri aynı şekilde yapmaya devam etmek ve sistemi değiştirmemek, sistemin çöküşüne neden olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesinin, sanayi devrimi alışkanlıklarıyla değil, dijital devrimin gereklilikleriyle hareket ettiğini vurgulayan Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Biz değişime ayak uydurmak değil, değişimi yönetmek istiyoruz. Anadolu Üniversitesi, açıköğretim olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük üniversitesi. Açıköğretim Fakültesi artık sadece diploma veren değil, yetkinlik kazandıran bir yapıya dönüşüyor. Öğrencilerimizin yüzde 70'inden fazlası ikinci üniversite olarak bu sistemi tercih ediyor. Böyle bir ortamda eski programları sürdürmekte ısrarcı olamayız."

Toplantı sonunda, "Değişime Açık Öğretim" kampanyası çerçevesinde geliştirilen ve tamamı yapay zekadan oluşturulan reklam filmi katılımcılara izletildi.