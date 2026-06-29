Anahtar Parti'den Birleştirici Mesaj - Son Dakika
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Anahtar Parti'den Birleştirici Mesaj

29.06.2026 13:40
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Yavuz Ağıralioğlu, milletin iktidarına talip olduklarını vurguladı, kutuplaşmaya karşı olduklarını belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz kutuplaşmanın değil, milletin iktidarına talibiz. Bunu yaparken de ukalalık etmeyeceğiz. Ama memleketimizin geleceğini, devletimizin itibarını ve milletimizin birliğini korumak konusunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Çünkü bizim siyasetimizin merkezi millet, pusulası ise Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz Türkiye'nin siyasi merkezi olmaya talibiz. Sağın ya da solun değil; milletin merkezindeyiz!.. Kimsenin gömleğini çıkarmasını istemiyoruz. Kimseye geçmişini inkar ettirerek siyaset yapmıyoruz. Bizim tek ortak paydamız; ay yıldızlı al bayrağı kendi bayrağı bilen, bu memlekete aidiyet hisseden ve Türkiye'nin geleceğine karşı sorumluluk duyan herkestir. Aidiyetiniz, kökeniniz, dünya görüşünüz ne olursa olsun 'Ben bu millete borçluyum, çocuklarıma daha güçlü, daha zengin, daha huzurlu bir Türkiye bırakmalıyım' diyorsanız, bizimle aynı istikamettesiniz. Biz insanların dün nerede durduğundan çok, yarın bu memleket için ne yapacağıyla ilgileniyoruz. Bu yüzden her kesimin oyuna talibiz. Türkiye'nin dört bir yanından, farklı siyasi geleneklerden, farklı hayat hikayelerinden insanların ortak umuduna dönüşüyoruz."

Belki henüz anketler bunu tam göstermiyor ama Anahtar Parti'nin en büyük gücü, toplumun her kesiminden gördüğü bu karşılıktır. Ay yıldızlı al bayrağı kendi bayrağı bilen, Cumhuriyet'i, demokrasiyi, hukuku ve vatan sevgisini evlatlarına bir emanet gibi bırakmayı namus borcu sayan herkesle omuz omuzayız. Biz ayrıştırmaya değil, birleştirmeye talibiz. Biz kutuplaşmanın değil, milletin iktidarına talibiz. Bunu yaparken de ukalalık etmeyeceğiz. Kendimizi milletin üstünde görmeyecek, kimseye doğrularımızı dayatmayacağız. Ama memleketimizin geleceğini, devletimizin itibarını ve milletimizin birliğini korumak konusunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Çünkü bizim siyasetimizin merkezi millet, pusulası ise Türkiye'dir…"

Kaynak: ANKA

Yavuz Ağıralioğlu, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anahtar Parti'den Birleştirici Mesaj - Son Dakika

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