(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Biz bu memleketi kendi malımız olarak görmüyoruz. Milletin emanetçisiyiz. O emanete layık olmak, milletimizin aşına, işine, umuduna sahip çıkmak için yola çıktık" ifadesini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biz yalnızca bize oy verenlerin partisi değiliz. Bize oy vermeyenlerin de evlatlarıyız. Bizi sevenlerin olduğu kadar, bizi eleştirenlerin, hatta bize kızanların da partisiyiz. Yıllardır farklı siyasi hareketlere gönül vermiş, inandığı değerlerin arkasında durmuş, memleketin geleceği için umut beslemiş her bir vatandaşımıza hürmetimiz var. Hiç kimseyi siyasi tercihinden, geçmişinden, inancından veya düşüncesinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz.

Bizim derdimiz insanları partilerinden koparmak, birbirine karşı cepheleştirmek değil; farklı siyasi görüşlere sahip 86 milyon vatandaşımızı ortak bir memleket idealinde buluşturmaktır. Bize oy verenin de vermeyenin de hakkını koruyacağız. Bizi destekleyenin de eleştirenin de hukukuna sahip çıkacağız. Biz bu memleketi kendi malımız olarak görmüyoruz. Milletin emanetçisiyiz. O emanete layık olmak, milletimizin aşına, işine, umuduna sahip çıkmak için yola çıktık."