Mersin'in Anamur ilçesinde, cam silerken 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.
Güzelyurt Mahallesi'nde Aysel Duru (54), temizlik için gittiği 3 katlı binanın son katında bulunan evin camlarını silerken zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Duru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ev sahibi N.G'yi (59) gözaltına alan polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Cam Silerken Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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