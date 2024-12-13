Mersin'in Anamur ilçesinde Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.
Anamur Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, düzenlenen kermeste veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.
Etkinlikte, öğrencilerin yaptığı resimler de açık arttırmayla satıldı.
Okul Müdürü Mustafa İsmet Keskin, etkinlikten elde edilecek gelirin Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.
Kermese, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaplan, İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, öğrenciler ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Anamur'da Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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