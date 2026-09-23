Anamur'da hükümlüler sahil ve okullarda temizlik yaptı - Son Dakika
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Anamur'da hükümlüler sahil ve okullarda temizlik yaptı

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Gönüllü Çalışma Modeli" kapsamında Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, sahil ve okullarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Gönüllü Çalışma Modeli" kapsamında Anamur Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüler, sahil ve okullarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında hükümlüler bazı okulları temizledi ve boyadı.

Şehitliklerde de çalışma gerçekleştiren hükümlüler, kabirlere ve çevrelerine çiçek ve fidan dikti, buradaki bayrak direklerinin bakım ve boyama işlemlerini gerçekleştirdi.

Hükümlüler, Pullu-Ören arasındaki sahil şeridini de temizledi.

Kaynak: AA
Açık Ceza İnfaz KurumuAdalet BakanlığıGüncelSon Dakika

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