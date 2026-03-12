KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitiren 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Kazada şoför Mustafa Ünal, Fadime Eren ve Hatice Oflaz'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastanedeki yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Anamur'daki Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
