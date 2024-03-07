Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir\'den 8 Mart mesajı

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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bozdemir, mesajında, Türk kadını ve annesinin daima özveri ile sevginin kaynağı olduğunu belirtti.

Kadınların, çalışmalarıyla elde ettiği başarıların her geçen gün arttığını ifade eden Bozdemir, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadınların, toplumsal, ekonomik, siyasal konumlarını geliştirmek, ayrımcılığı ve ön yargıları yok etmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar toplumun tüm kesimlerinin mücadelenin ön saflarında aktif olarak yer alması gerekmektedir."