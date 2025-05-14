Anamur ve Ermenek Kardeş Şehir Oldu

Mersin'in Anamur ve Karaman'ın Ermenek ilçeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu'nun katılımı ile Ermenek'te protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Başkan Deniz, yaptığı konuşmada, iki ilçenin sosyal ve kültürel benzerlikleri ve yıllar içerisinde geliştirdikleri dostluk hukukuna yakışır bir kardeş şehir ilişkisi yürüteceklerini belirtti.

Ermenek Belediye Başkanı Bozcu da imzaladıkları protokolün iki ilçeye de hayırlı olmasını diledi.