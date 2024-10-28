Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Hacı Lütfiye Kocaşaban Anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri ziyarette, polislik mesleği, trafik kuralları gibi konularda çocukları bilgilendirildi.
Öğrenciler, tanıtım videoları, görsel materyaller ve animasyon gösterileriyle eğlenirken polislerin kullandığı emniyet araçlarını da keşfetti.
Ayrıca Narkotik Köpeği Kuki ile keyifli vakit geçirdiler.
Ziyarette, öğrencilere ve öğretmenlere takdim edilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından ziyaret sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Anaokulu Öğrencilerinden Emniyet Müdürlüğü Ziyareti - Son Dakika
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