Avukat Prof. Dr. Şirin, Gürlek'in Açıklamalarını Değerlendirdi: Tutukluların Avukatlarıyla Görüşmesiyle İlgili Hukuku Boşluk Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Avukat Prof. Dr. Şirin, Gürlek'in Açıklamalarını Değerlendirdi: Tutukluların Avukatlarıyla Görüşmesiyle İlgili Hukuku Boşluk Yok

14.02.2026 12:47  Güncelleme: 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını eleştirerek, hukuki boşluk olmadığını ve mevcut yasal düzenlemelerin doğru uygulanmadığını belirtti. Şirin, Gürlek'in açıklamalarındaki hataları detaylı bir şekilde açıkladı.

(ANKARA) - AvukatAnayasa Hukukçusu Prof. Dr. Tolga Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Tutukluların avukatlarıyla rahat biçimde görüşebilmesi, şahsi evraklarını verebilmesi konusunda 'hukuki boşluk' olduğu" yönündeki sözlerini eleştirdi. Şirin, "Bu doğru değil. Ortada bir boşluk yok. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 154'e göre şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz" dedi.

Anayasa Hukukçusu Avukat Prof. Dr. Tolga Şirin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in A Haber yayınına ilişkin X hesabından paylaşımda bulundu. Şirin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet Bakanı Akın Gürlek'in katıldığı A Haber yayını neredeyse beş saat kadar sürdü. Yayının sadece ilk bir saatinde dahi bazı hatalar dikkatimi çekti."

'Bakanların Anayasa madde 81 uyarınca yemin ettiğini' söyledi. Bu doğru değil. Söz konusu hüküm milletvekili yeminini düzenler. Bakanlar, bu hükme atıf yapan md. 106/4 uyarınca yemin ederler.

Soruşturmanın 'yeterli şüphe' ile başladığını ifade etti. Bu doğru değil. Soruşturma basit şüphe ile başlar.

Soruşturmanın 'CMK md. 170 uyarınca başlatıldığını' iletti. Bu doğru değil. Söz konusu hüküm, soruşturmanın tamamlanmasından sonraki kamu davasını açma aşamasını düzenler. Soruşturma, CMK md. 160 uyarınca başlar.

'Savcıların suç şüphesi ortaya çıktığında kişilerin makamına, mevkisine, unvanına bakmayacağını' ileti. Bu doğru değil. Savcı, suçun niteliğine göre, özellikle görev suçu kapsamı gündeme gelmişse şüphelinin statüsüne bakar. Kişinin avukat, kamu görevlisi, belediye başkanı olmasına göre farklı makamlardan soruşturma izni alınır. Gerçekten de söz konusu soruşturmada makama bakılmadı ve bazı bağlamlarda sorun ortaya çıkmıştı.

Tutukluların avukatlarıyla rahat biçimde görüşebilmesi, şahsi evraklarını verebilmesi konusunda 'hukuki boşluk' olduğunu söyledi. Bu doğru değil. Ortada bir boşluk yok. Hukuki boşluk, bir olay veya uyuşmazlık hakkında uygulanabilir bir hukuk kuralının bulunmaması demektir. CMK md. 154'e göre 'Şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.' Bu konuda OHAL döneminde keyfiliğe neden olacak kısıtlamalara gidildi. Fakat bu kısıtlamalar İHAM tarafından ihlal olarak görüldü.

Bakan, sıklıkla 'bir yandan isim zikretmek istemediğini' söyleyip diğer yandan henüz sonuçlanmamış davalarda isim zikrederek analiz yaptı. Bunun anayasal teminat altındaki masumiyet karinesi ilkesini zedeleyebileceğini kaydetmek gerekiyor. Üstelik analizlerinde da savruk ifadeler kullanıyor. Örneğin dört günde 3 kilo kokain (3.000.000 mg) çekildiğini söylemek, 600 mg'ın genelde aşırı doz (overdose) sayıldığı dikkate alındığında kesinlikle gerçekçi değil.

Ha keza bakan sürekli 'yasal düzenleme yapacağız' diye kesin vurgularla konuşuyor. Yasal düzenlemeyi TBMM yapar. Adalet Bakanlığı'ndan gelen her önerinin kanun kılınacağından emin olunması bize erkler ayrılığının düzeyi açısından bir şeyler anlatıyor.

Gazetecilerin genellikle güdümlü sorular sorduğunu gördük. Örneğin Gürlek'in devir teslim töreni sırasında şu anda görevde olan bazı yargı mensuplarının veya suç şüphelilerinin hazır bulunduğuna dönük iddialar es geçildi. Bu hukuken olmasa da bildiğimiz gazetecilik faaliyetleri açısından sorunlu olsa gerek."

Kaynak: ANKA

Akın Gürlek, Gürlek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avukat Prof. Dr. Şirin, Gürlek'in Açıklamalarını Değerlendirdi: Tutukluların Avukatlarıyla Görüşmesiyle İlgili Hukuku Boşluk Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:19:19. #7.11#
SON DAKİKA: Avukat Prof. Dr. Şirin, Gürlek'in Açıklamalarını Değerlendirdi: Tutukluların Avukatlarıyla Görüşmesiyle İlgili Hukuku Boşluk Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.