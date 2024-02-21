Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Görev Süresi Doluyor - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın Görev Süresi Doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan\'ın Görev Süresi Doluyor

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Bu nedenle başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat 2024'te başladı. Seçim işlerini Arslan yürütecek ve en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Arslan daha önce 3 kez başkan seçilmişti.

21.02.2024 12:27
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan 2024 tarihinde dolması nedeniyle gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi için süreç 20 Şubat Salı günü başladı.

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 17 Nisan 2012'de Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20 Şubat 2012'de görevine başlamıştı. AYM üyelerinin görevlerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak. Yüksek Mahkemenin iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat 2024 tarihinde başkanlık seçimi için süreç başladı.

SEÇİM SÜRECİ

Seçim işlerini AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri başkan adayı olabilecek. Genel Kurul'da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.

ARSLAN 3 KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçilmiş, son olarak da 2 Şubat 2023'te AYM Genel Kurulunda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı olmuştu.

Kaynak: ANKA

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