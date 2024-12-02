Anayasa Mahkemesi'nden 10 Parti için Suç Duyurusu - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi'nden 10 Parti için Suç Duyurusu

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin mali denetiminde usulsüzlük tespit ederek savcılığa suç duyurdu.

02.12.2024 04:46
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Anayasa Mahkemesi'nin, 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre; İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi, Tuğra Partisinin 2022'ye ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin, 2022 yılına ait kesin hesaplarına ilişkin, eldeki bilgi ve belgelere göre Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeninin oluşturulamaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesinin inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu, bu nedenle genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre, parti sorumluları hakkında yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını oybirliğiyle kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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