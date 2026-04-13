Anayasa Mahkemesi Elektronik Tebligat Yetkisini İptal Etti, 9 Aylık Geçiş Süreci Başladı
Anayasa Mahkemesi Elektronik Tebligat Yetkisini İptal Etti, 9 Aylık Geçiş Süreci Başladı

13.04.2026 16:29
Anayasa Mahkemesi, vergi mükelleflerine yönelik elektronik tebligat uygulamasının geniş yetkilerini Anayasa'ya aykırı buldu, ancak mevcut sistem 9 ay daha sürecek. Mükellefler, bu süreçte dikkatli olmalı ve elektronik adreslerini kontrol etmelidir.

Anayasa Mahkemesi (AYM), vergi mükelleflerine elektronik tebligat yapılmasına ilişkin idareye tanınan geniş yetkiyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Ancak karar hemen yürürlüğe girmiyor; mevcut sistem 9 ay daha devam edecek. Bu süre içinde mükellefler, tebligatı görmeden süre kaçırma ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalma riskini sürdürecek.

Vergi tebligatı, sıradan bir bildirim değil; tebliğ edildiği andan itibaren dava açma, itiraz gibi süreler işlemeye başlıyor. Süre kaçırılırsa vergi aslı, gecikme faizi ve üç kat vergi ziyaı cezası gibi yaptırımlar devreye girebiliyor; hatta hürriyeti bağlayıcı cezalara kadar uzanabiliyor.

2010'da Vergi Usul Kanunu'na (VUK) eklenen düzenlemeyle elektronik tebligatın temeli atıldı. 2015'teki 456 sayılı Genel Tebliğ ile sistem zorunlu hale getirildi. İdare, mükellefin rızası olmadan elektronik adres oluşturup tebligat yapabiliyor ve tebligat, okunmasa bile geçerli sayılıyor.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi'nin itirazı üzerine AYM, 15 Ocak 2026 tarihli kararıyla idareye tanınan yetkiyi iptal etti. Ancak iptal kararı elektronik tebligatı ortadan kaldırmıyor ve iptal edilen hükmün yerine yeni bir düzenleme yapılabilmesi için söz konusu hükmün dokuz ay daha yürürlükte kalmasına karar verilmiş durumda.

9 aylık geçiş sürecinde mevcut uygulama aynen devam edecek. Bu nedenle vergi mükelleflerinin elektronik tebligat adreslerini düzenli olarak kontrol etmesi büyük önem taşıyor. TBMM'nin 9 ay içinde, mahkemeye erişim hakkını koruyan, daha adil bir düzenleme yapması bekleniyor. Mükellefler, olası hak kayıplarına karşı dikkatli olmalı ve sistemdeki gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

