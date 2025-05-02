Anayasa Mahkemesi, Sokak Hayvanları Yasasını 7 Mayıs Çarşamba Günü Esastan Görüşecek - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Sokak Hayvanları Yasasını 7 Mayıs Çarşamba Günü Esastan Görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 17 maddelik yasanın 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 7 Mayıs Çarşamba günü esastan görüşecek.

02.05.2025 16:14
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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 17 maddelik yasanın 16 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini 7 Mayıs Çarşamba günü esastan görüşecek.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine hazırlanmış ve Meclis Genel Kurulu'nda iki gün süren görüşmelerin ardından AKP ve MHP oylarıyla Meclis'ten geçerek 2 Ağustos 2024'te yasalaştı.

CHP, söz konusu kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'de dava açmıştı. AYM, davanın esastan görüşülmesine karar vermişti.

AYM, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davayı, 7 Mayıs Çarşamba günü esastan görüşmek üzere gündemine aldı.

Kaynak: ANKA

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