Anayasa Mahkemesi, Tutuklu Kişinin Avukatıyla Görüşmesinin İzlenmesini İhlal Kararı Verdi - Son Dakika
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Anayasa Mahkemesi, Tutuklu Kişinin Avukatıyla Görüşmesinin İzlenmesini İhlal Kararı Verdi

Anayasa Mahkemesi, terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklu bulunan Celaleddin Kolutek'in avukatıyla yaptığı görüşmenin izlenmesine yönelik yapılan başvuruda, özel hayata saygı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, kararın gerekçesinde, bu tedbirin durumun gerektirdiği ölçüde uygulanmadığını belirtti.

12.06.2024 11:13
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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi, terör örgütü üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan Celaleddin Kolutek'in avukatıyla yaptığı görüşmenin izlenmesine yönelik yaptığı başvuruda, özel hayata saygı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, Fadime Kolutek ve diğer aile üyeleri tarafından yapılan başvuruda, Anayasa'nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ile 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Hak ihlali kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Celaleddin Kolutek, FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 17 Temmuz 2016 yılında tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişti. Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde alınan tedbirler kapsamında, ceza infaz kurumunda FETÖ/PDY suçlamasıyla tutuklu bulunanların avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin izlenmesi kararı alınmıştı. Bu karar çerçevesinde, Kolutek'in avukatıyla yaptığı görüşme, kurum görevlileri tarafından izlenmiş ve bu görüşmede sarf ettiği iddia edilen ifadeler nedeniyle hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, özel hayata saygı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin başvuruyu değerlendirdi. Özel hayata saygı ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini kararlaştıran Anayasa Mahkemesi, kararın gerekçesinde, konunun OHAL sürecinde meydana geldiğine ve bu dönemde alınan tedbirlerin toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğini sağlama amacı taşıdığına işaret etti. Ancak, avukatla görüşmelerin izlenmesine ilişkin kararın Cumhuriyet savcısı tarafından değil, Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı tarafından alındığını ve genel nitelikte olduğunu, bireyselleştirilmiş bir gerekçe taşımadığını ifade eden Mahkeme, bu nedenle, müdahale konusu tedbirin durumun gerektirdiği ölçüde uygulanmadığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

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