And Dağları'ndaki ayinde Papa 14. Leo, yoksulluk göçünden endişe duyduğunu söyledi - Son Dakika
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And Dağları'ndaki ayinde Papa 14. Leo, yoksulluk göçünden endişe duyduğunu söyledi

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And Dağları\'ndaki ayinde Papa 14. Leo, yoksulluk göçünden endişe duyduğunu söyledi
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Papa 14. Leo, Peru'nun Cajamarca kentindeki Santa Cruz de Succhabamba kasabasındaki ayinde, yoksulluk nedeniyle göç eden kırsal toplulukların acılarından endişe duyduğunu söyledi. Binlerce kişi, 2 bin metre rakımdaki kasaba meydanında toplandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Peru ziyareti kapsamında bulunduğu And Dağları'nda düzenlenen ayinde, yoksulluk nedeniyle göç etmek zorunda kalan kırsal toplulukların yaşadığı acılardan endişe duyduğunu dile getirdi.

Cajamarca kentine bağlı Santa Cruz de Succhabamba kasabasını ziyaret eden Papa, kırsal toplulukların yaşadığı sıkıntılara değindi.

Papa'yı dinlemek isteyen binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren 2 bin metre rakımdaki Santa Cruz de Succhabamba kasabasının meydanında toplandı.

Yoksulluk nedeniyle göç etmek zorunda kalan kırsal toplulukların yaşadığı acılardan endişe duyduğunu belirten Papa, "Buraları, kıyıdaki büyük şehirlerde daha iyi bir gelecek aramak uğruna memleketini terk etmek zorunda kalanların çektiği acıları düşünelim." dedi.

Papa 14. Leo, köylerin nüfus kaybetmesine yol açan düşük doğum oranları ve doğal kaynaklardan elde edilen zenginliğin adaletsiz dağılımı üzerine düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Açık hava ayininden önce kasaba merkezindeki bir kiliseye giren Papa, kasabanın koruyucu azizi kabul edilen ve gövdesinden kan akan İsa figürünü temsil eden kutsal tasviri ziyaret etti.

Papa, buradaki konuşmasında, "Yüksek And Dağları'ndaki inanç, sade ve samimi bir biçimde büyüdü; köyleri ve nesilleri birleştiren gelenekler ve şenliklerle ifade edilerek, zorluklar karşısında bile kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir yaşam biçimine dönüştü." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'nın en Katolik ülkelerinden Peru

Paraguay, Meksika ve Ekvador'un ardından Peru, Latin Amerika'nın en Katolik ülkelerinden biri konumunda bulunuyor.

Latinobarometro verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 67'si Katolik inancına mensup olduğu belirtiliyor.

Vatikan'ın programına göre Papa, Santo Toribio de Mogrovejo Mabedi'nde dua programına katılacak.

Aslen ABD'li olan Papa 14. Leo'nun Peru ziyareti, yaklaşık 20 yıl boyunca bu ülkede misyoner olarak görev yapması sebebiyle bir anlamda kendisinin "eve dönüşü" olarak görülüyor.

Kaynak: AA
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