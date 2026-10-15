Anhui Changfeng\'de tohumculuk şirketlerine destek için entegre platform kuruldu

Anhui Changfeng'de tohumculuk şirketlerine destek için entegre platform kurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anhui'nin Changfeng ilçesi, öncü tohumculuk şirketlerine finansman ve politika desteği sunuyor. Tohum ıslahı, üretimi ve pazarlamasını kapsayan entegre sanayi zinciri için özel bir platform kuruldu.
HEFEİ, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Changfeng ilçesi, öncü tohumculuk şirketlerinin gelişimini desteklemek için finansman ve politika desteği sunuyor.
İlçede tohum ıslahı, üretimi ve pazarlamasını kapsayan entegre bir sanayi zinciri oluşturmak amacıyla özel bir platform kuruldu.
Kaynak: Xinhua
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