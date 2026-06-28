Anhui'de Atık Transfer İstasyonu Projesi Protesto Sonucu İptal Edildi

Çin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hıfey kentinde inşaat halindeki atık transfer istasyonu projesi, vatandaşların protestosu sonucu durduruldu.

Çin'de sosyal medya platformlarında paylaşılan mesaj ve görüntülerde, Luyang merkez ilçesinde yapımı süren atık transfer istasyonunun yakınında bir grup vatandaşın, bir viyadüğün altındaki caddenin trafiğini tek yönde keserek projeyi protesto ettiği görüldü.

İlçe yönetiminin bölgeye polis ekiplerini sevk ettiği olayda, protestocular ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gergin anlar göstericilerin ve çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Göstericilerin tepkilerini sürdürmesinin ardından bölgeye gelen Luyang İlçe Halk Hükümeti Başkanı Yang Binghong, protestoculara megafonla hitap ederek projenin iptal edildiğini duyurdu.

Yang'ın açıklaması kalabalık tarafından sevinçle karşılaşırken bir vatandaşın bu konuda resmi belge talep ettiği duyuldu. Yerel yönetim henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Protestoya bölgede yaşayan yaklaşık 1000 kişinin destek verdiği tahmin ediliyor.

Kentin belirli bölgesinde toplanan çöpler, şehir dışındaki atık sahalarına gönderilmeden önce "atık transfer istasyonu" adı verilen kapalı ya da yarı açık tesislerde tasnif ediliyor.