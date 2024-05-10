Ani sıcaklık değişimleri dutun merkezini vurdu - Son Dakika
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Ani sıcaklık değişimleri dutun merkezini vurdu

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde, dünyanın önemli dut üretim merkezi olan bölgede ani sıcaklık değişimleri nedeniyle dut ağaçları zarar gördü. Ulukale dutu, yılda ortalama 500 ton üretilen ve dünya pazarında talep gören bir üründür. Bu yıl meyvesi olgunlaşmadan dökülen dutların zararı incelenmektedir. Üreticiler, zararın sigorta kapsamına alınmasını talep etmektedir.

10.05.2024 10:05
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Ani sıcaklık değişimleri dutun merkezini vurdu

TUNCELİ - Dünyanın önemli dut üretim merkezi olan Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde ani sıcaklık değişimleri dut ağaçlarını vurdu.

Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde, tam organik üretilen ve coğrafi işaret alan Ulukale dutu, yılda ortalama 500 ton üretiliyor. Bu dut dünya pazarında "Ulukale dutu" ismiyle talep görüyor. Aroması ve altın sarısı rengiyle birçok ülkeye ihraç edilen Ulukale dutu, bu yıl ani sıcaklık değişimleri dolayısıyla meyvesi olgunlaşmadan dökülmeye başladı. Durumun tespiti için Çemişgezek Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, ani değişiklik gösteren hava sıcaklıkları arasındaki ciddi orandaki farktan kaynaklandığı belirlendi.

"Dut üretimi ile ilgili sıkıntılarımız var"

Üreticiler, ani sıcaklık değişiminden kaynaklı gerçekleşen zararında sigorta kapsamına alınmasını talep etti. Ulukale ve Bozağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda dut üreticisi Necmettin Duman, "Ben Ulukale ve Bozağaç Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kurucu Başkanı ve aynı zamanda dut üreticisiyim. Bu yıl coğrafi işaret belgesi ve patenti köyümüzde olan ve endemik sayılabilecek Ulukale dutunun üretimiyle ilgili sıkıntılarımız var. Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bu sıkıntıları gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar nedeniyle buradayız. Bahçelerimizde bu yıl iklimsel değişikliklerden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntıları inşallah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müştereken halledeceğiz" dedi.

Dut üreticisi Tarkan Altınoluk ise "Biz Ulukale köyünde dut yetiştiriyoruz. Gece ve gündüz sıcaklık farklarından dolayı ürünlerimizde büyük bir kayıp yaşıyoruz. Bunun sigorta kapsamına alınmasını devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Dolu, don ve fırtına, bunlar sigorta kapsamında. Ancak yağmur ve bu hava sıcaklıklarının değişim göstermesinden dolayı oluşan zararlar sigorta kapsamı dışında kalmış. Bu etkenlerinde sigorta kapsamı içerisine alınmasını rica ediyoruz. Tutumumuz çok kaliteli. Birinci kalite dut üretiyoruz. Dutumuz dünyanın birçok ülkesinde gidiyor. Bu ürünümüz bu şekilde zarar gördüğü zaman büyük kayıplar yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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