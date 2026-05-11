Efeler Belediye Başkanı Yetişkin, Doğal Şehirler Birliği Başkanı Oldu

(AYDIN) - Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Doğal Şehirler Birliği'nin mayıs ayı olağan meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda yeni dönem çalışmalarını yürütmek üzere başkanlık görevine seçildi.

Doğal Şehirler Birliği'nin mevcut Başkanı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in tutuklanması nedeniyle meclis üyeleri, sürdürülebilirlik ve doğaya saygılı şehircilik vizyonunu devam ettirecek ismi belirlemek için seçime gitti. Yapılan oylama sonucunda üye belediyelerin desteğini alan Yetişkin, Doğal Şehirler Birliği Başkanı olarak göreve getirildi.

Yetişkin, birliğin temel ilkelerine sadık kalarak çalışmaların aksamadan devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Haksız hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Baro Başkanlığı yapmış 26 yıllık bir avukat olarak söylüyorum Ömer Başkanımızın dosyası bomboş ve hukuksuz şekilde tutuklu bulunuyor. Kendisinin kısa zamanda aramızda olacağını umuyorum. Efeler'de sizleri ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu birliktelikler ve beraberlikler bundan sonraki sorumluluklarımızı artıyor. Paylaştıkça daha güzel günlere olan umutlarımızı artıyor. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte çok güzel işler yaparız. Önerilerinize de eleştirilerinize de her zaman açığız."