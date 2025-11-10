Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazartesi Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 10 Kasım Pazartesi Gündemi

10.11.2025 08:56
ANKA Haber Ajansı 10 Kasım Pazartesi gündemi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

08.00 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Akaretler'deki Atatürk Evi Müzesi'nden Dolmabahçe'ye Saygı Yürüyüşü gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

08.00 - Kadıköy Fenerbahçe Orduevi, Bostancı Sahili'nde Ata'ya Saygı zinciri oluşturulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

08.55 - Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybedişinin 87'nci yılında Cumhuriyet Meydanı'nda Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

09.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Mamak Mehmet Çekiç Ortaokulu önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.05 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde anılacak.

09.05 - 11.00 - 13.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek. Resmi törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılacak ve AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.05 - Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumduğu odada tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.05 - Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda anma töreni düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

09.05 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87'nci yılında Diyarbakır'da tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

09.30 - İzmir Valiliği, Sabancı Kültür Merkezi'nde 10 Kasım Anma Programı gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.00 - CHP İzmir İl Başkanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim endeksi ile 2024 yılı atık istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

12.55 - İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın katılımıyla Dolmabahçe'de Bezmi Alem Valide Sultan Camiinde mevlid programı düzenlenecek. Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara lokma ikramı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başaknı Özgür Özel, önceki dönem CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İBB Meclisi'nde bütçe görüşmeleri başlayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 350 metrelik Atatürk posteri ile Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na Ata'ya Saygı Yürüyüşü gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

15.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'a özel olarak hazırladığı "Merhaba Çocuk" oyunuyla anacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

15.20 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87'nci yılı dolayısıyla Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'e katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı, Tandoğan metrosu önünden Anıtkabir'e yürüyerek, meşaleli saygı nöbeti tutacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi İzmir Oda Orkestrası Atatürk'ü Anma Konseri düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarda bulunacak. (WASHINGTON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

10 Kasım, Güncel

