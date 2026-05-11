Anka Haber Ajansı 11 Mayıs Pazartesi Gündemi
Anka Haber Ajansı 11 Mayıs Pazartesi Gündemi

11.05.2026 09:07  Güncelleme: 10:29
ANKA Haber Ajansı 11 Mayıs Pazartesi gündemi

09.30 - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme araçlarının görev yerlerine uğurlanması törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

09.30 - Ankara'da 13 Aralık 2018'de, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasıyla ilgili 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında bulunduğu 414 sanıklı davaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan davanın görülmesine, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de başlanacak. (İSTANBUL)

10.00 - Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye-Belçika İş Forumu'na katılacak. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ciro endeksleri ile ticaret satış hacim endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

11.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüşecek. (İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (ANKARA)

11.30 - DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Meclis'te basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - Eski Devlet Hava Meydanları İşletme (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında, rüşvet ve yolsuzluktan açılan davanın görülmesine Ankara 89'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)

13.00 - Cesedi iki yıl önce Büyükçekmece açıklarında bulunan Sedef Güler cinayetiyle ilgili davaya, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:09:43.
