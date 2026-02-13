Anka Haber Ajansı 13 Şubat Cuma Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 13 Şubat Cuma Gündemi

13.02.2026 09:12
ANKA Haber Ajansı 13 Şubat Cuma gündemi

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıklayacak. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, Aralık 2025 dönemi ücretli çalışan istatistiklerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız ve Genel Sekreteri Yahya Arıkan, InterContinental Grand Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA) 25. buluşması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla Saraçhane'de gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

12.30 - DİSK'in 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.45 - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, doktor ve emlakçıların harç ödemesine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 7566 sayılı torba kanunun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapacakları başvurunun ardından açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Burhaniye'de halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray-ikas Eyüpspor ve Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor karşılaşmaları oynanacak. (İSTANBUL - SAMSUN)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Anka Haber Ajansı 13 Şubat Cuma Gündemi

SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 13 Şubat Cuma Gündemi - Son Dakika
