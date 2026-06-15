TÜİK verileri ve İstanbul’daki davalar gündemde

10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistikleri ile sanayi üretim ve inşaat maliyet endekslerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülecek. (İSTANBUL)

10.15 – 11.00 - 12.30 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Birleşik Avrupa Sol Grubu, DEM Parti Milletvekilleri Berdan Öztürk ve Sevilay Çelenk ile Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapacak, DEM Parti Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile görüşecek. Sol Grup, daha sonra Meclis'te DEM Parti İmralı Heyeti ile öğle yemeği yiyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - KESK Genel Merkezi'nde, kamu emekçilerinin "ekonomik kayıpları ve ek zam" talebine ilişkin basın toplantısı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.30 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, BBP Genel Merkezi'nde, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu'nun katılımıyla,15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 56'ncı yılı nedeniyle Yoğurtçu Parkı'nda açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ iSTANBUL)

14.00 - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Kurtuluş Parkı'nda açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - 15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Havalimanı ve Bağlantı Yolları'nın açılış törenine katılacak, Cumhurbaşkanlığı'nda Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - Bağımsız Maden İş Sendikası, Özşen Madencilik işçilerine destek için Sakarya Caddesi'nde buluşma düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-ANKARA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...