Adıyaman'da Deprem Davası Devam Ediyor

09.30 - 6 Şubat depremlerinde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan Grand İsias Otel'in yıkılmasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ ADIYAMAN)

10.00 - Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasının görülmesine, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Parti Meclisi üyesi Ozan Bingöl TBMM'de, "Türkiye'de Kumar ve Yasadışı Bahisle Mücadele Eylem Planı"nı açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, Demokratik Kurumlar Platformu bileşenleri, Demokratik Birlik İnisiyatifi, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Diyarbakır Barosu'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

13.00 - Mülakat mağdurları, ek atama bekleyen öğretmenler ve özel sektör öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - Özel Eğitim Konfederasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - 16.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'ne katılacak, ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - Tüm Emeklilerin Sendikası, Sakarya Caddesinde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30 - AGOS Gazetesi Kurucusu, Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, vurulduğu yerde anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

15.00 - Adalet Peşinde Aileleri Platformu, Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ADIYAMAN)

15.00 – Diyarbakır'daki siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Suriye'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla Koşuyolu Parkı'ndan Dağkapı Meydanı'na yürüyüş düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ DİYARBAKIR)

19.00 - DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili Sancaktepe Demokrasi Caddesi'nde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor, Göztepe-Çaykur Rizespor ve Beşiktaş-Zecorner Kayserispor maçları oynanacak. (KONYA - İZMİR - İSTANBUL)

