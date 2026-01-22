Anka Haber Ajansı 22 Ocak Perşembe Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 22 Ocak Perşembe Gündemi

22.01.2026 09:02  Güncelleme: 10:26
ANKA Haber Ajansı 22 Ocak Perşembe gündemi

09.30 - Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Kongresi, TBB Ana Hizmet Binası'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nnda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, ocak ayı tüketici güven endeksini ve 2025 yılı üçüncü çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verilerini açıklayacak. (ANKARA)

12.30 - Hekim Birliği, İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi Janat Düzgün'le ilgili açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Şehir Hatları 175. Yıla Özel Boğaz Turu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

13.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenecek basın açıklamasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ ŞANLIURFA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara JW Marriott Hotel'de, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini de öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk faiz kararını açıklayacak. (İSTANBUL)

14.30 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, belediye vakıf varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrini düzenleyen kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurduktan sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin buluşmasında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

18.30 - İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı, Zeytinburnu'nda "Bayrak Yürüyüşü" yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karar TV canlı yayınına katılacak. (ANKARA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Barış Kurulu Şartı imza törenine katılacak. (DAVOS)

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

