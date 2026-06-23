Günlük Siyaset ve Hukuk Gündemi: Önemli Duruşmalar, Toplantılar ve Anmalar - Son Dakika
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Günlük Siyaset ve Hukuk Gündemi: Önemli Duruşmalar, Toplantılar ve Anmalar

23.06.2026 09:01  Güncelleme: 09:39
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İstanbul'daki yolsuzluk ve örgüt davaları, TBMM grup toplantıları, CHP ve Yeniden Refah Partisi basın açıklamaları, anma törenleri, KKTC tatbikatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı'nı kabulü gündemde.

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç, Cebeci Asri Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. (ANKARA)

11.00 - Gazeteci Cüneyt Arcayürek, Gölbaşı Mezarlığı'nda anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara safhası icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KKTC)

13.30 - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde MYK gündemine ilişkin basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.30 -  16.45 - 18.00 - 19.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi yemek verecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

17.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

18.00 - KESK İstanbul Şubeler Platformu "İnsanca Bir Yaşam İçin" ek zam talebiyle eylem yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

20.00 - 23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'na, K Grubu'nda Portekiz-Özbekistan ve L Grubu'nda İngiltere-Gana maçlarıyla devam edilecek. (HOUSTON - BOSTON)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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