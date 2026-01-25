10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Marmara Yerel Medya Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ TEKİRDAĞ)
10.30 - Kartal Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Uğur Mumcu'yu Anma Yol Koşusu, 1500'den fazla sporcunun katılımıyla yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
10.30 - 13.20 - Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Haldun Dormen için, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Dormen, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kore Savaşı sırasında Kumyangjang-Ni'de kazandığı zaferin 75'inci yıl dönümü, Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda düzenlenecek törenle kutlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
14.00 - İstanbul Bahçelievler'de 15 yaşındaki bir çocuğun bıçaklı saldırısı sonucu öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan için "Adalet Yürüyüşü" düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - GEBZE - KOCAELİ)
15.00- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Manisa 6. Olağan Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ MANİSA)
14.30 - 17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor, Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği ve Fenerbahçe-Göztepe maçları oynanacak. (GAZİANTEP - RİZE - ANTALYA - İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...
Son Dakika › Güncel › Anka Haber Ajansı 25 Ocak Pazar Gündemi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?