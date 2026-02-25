Anka Haber Ajansı 25 Şubat Çarşamba Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 25 Şubat Çarşamba Gündemi

25.02.2026 09:11
ANKA Haber Ajansı 25 Şubat Çarşamba gündemi

09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, 2025 yılı sağlık modülünü açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - "Aziz İhsan Aktaş Davası"nın görülmesine Silivri'de devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

11.00 - CHP Ankara İl Başkanlığı'nca Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 2026 Türkiyesinde Kadın Yoksulluğu başlıklı program düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 100'den fazla gemi ve tekneyle Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlandığı belirtilen "Özgürlük ve Sumud Filosu"yla ilgili basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - 16.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Grubu ve AK Parti grubunu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.42 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emek Sofrası Buluşması" başlıklı iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Balıkesir'de Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazaya ilişkin olarak gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)

23.00 - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımıyla karşılaşacak. (TORİNO)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

