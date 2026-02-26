Anka Haber Ajansı 26 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika
Anka Haber Ajansı 26 Şubat Perşembe Gündemi

26.02.2026 09:01  Güncelleme: 10:09
ANKA Haber Ajansı 26 Şubat Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, eski Milli Eğitim Bakanı, yazar ve şair Hasan Ali Yücel için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anmaya katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistiklerini ve şubat ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin düzenlediği Batı Karadeniz Yerel Medya Buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ KASTAMONU)

11.00 - Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Belediye Binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.30 - KESK Diyarbakır Şubeler Platformu tarafından defterdarlık binası önünde "Vergide adalet istiyoruz" konulu basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.15 - 17.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın ev sahipliğinde Eurocities ve B40 Heyeti, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dayanışma ziyaretinde bulunacak. Aslan ve Eurocities Heyeti, önce İBB'de (Saraçhane) sonra da Silivri Cezaevi yakınında açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

17.00 - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde partisinin tüm belediye eş başkanlarının katılımıyla "irademize sahip çıkıyor, kayyum uygulamalarına karşı sesimizi yükseltiyoruz" başlıklı basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI/ DİYARBAKIR)

17.30 - 18.43 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüşecek, TBMM'de şehit aileleri ve gaziler ile iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

18.37 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisince Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftara katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ NEVŞEHİR)

18.43 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

18.43 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Örgütü'nün Çankaya Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenleyeceği iftar programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

20.45 - UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor, Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaşacak. (SAMSUN)

23.00 - UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, İngiltere'nin Nottingham Forest takımıyla karşılaşacak. (NOTTINGHAM)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 26 Şubat Perşembe Gündemi - Son Dakika

