TBMM Başkanı NATO Zirvesi'nde, CHP Özel İzmir'de

09.00 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)
09.00 - 19.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beydağ ve Tire ilçe ziyaretlerinin ardından İzmir'de yeni il başkanlığını ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00 - Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla açılan 200 sanıklı davanın duruşması, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni duruşma salonunda görülmeye devam edilecek. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)
12.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.30 - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Eski Devlet Hava Meydanları İşletme (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar hakkında, rüşvet ve yolsuzluktan açılan davanın görülmesine Ankara 89'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (ANKARA)
19.00 - Özel Okul Öğretmenleri Sendikası, Eğitim-Sen İstanbul Şubeleriyle birlikte Kadıköy'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
20.00 - 23.30 - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda, Brezilya-Japonya ve Almanya-Paraguay maçları oynanacak. (HOUSTON - BOSTON)
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