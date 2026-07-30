ANKA Haber Ajansı 30 Temmuz Perşembe gündemi

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - TÜİK, haziran ayı iş gücü istatistikleri ile üretici fiyat endeksini ve temmuz ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, TBMM'de basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikasını'na bağlı işçiler, Yıldızlar SSS Holding önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

11.00 - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak başkanlığında yapılacak kapalı grup toplantısında Grup Yönetimi seçilecek. (ANKARA)

11.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - Tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine Başkan Vekilliği seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/KOCAELİ)

16.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Cumhurbaşkanlığı'nda karşılayacak. (ANKARA)

19.00 - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın gözaltına alınması "Üsküdar İradesine Sahip Çıkıyor" yürüyüşüyle protesto edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 54 kişi hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.00 - 20.00- Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Finlandiya'nın Inter Turku ekibiyle, Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak. (TURKU- HERNİNG)

ANKA Haber Ajansı, iyi çalışmalar diler...