TMMOB 48. Genel Kurulu ve diğer etkinlikler bugün gerçekleşecek - Son Dakika
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TMMOB 48. Genel Kurulu ve diğer etkinlikler bugün gerçekleşecek

TMMOB 48. Genel Kurulu ve diğer etkinlikler bugün gerçekleşecek

ANKA Haber Ajansı 31 Mayıs Cuma gündemi

31.05.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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10.00 - 11.00 - TMMOB 48. Genel Kurulu, Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de genel kurula katılacak. (GöRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00- TÜİK, Nisan 2024 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ve Ocak-Mart 2024 Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıklayacak. (ANKARA)

14.00- Balıkesir Belediyesi'nin düzenlediği "Dönüşüm Kongresi", İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve iş dünyasının önde gelen yöneticilerinin katılımıyla Avlu Kongre Kültür Merkezi'nde devam ediyor. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)

14.00 - 18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı'nda kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ- ANKARA)

15.00- Adalet Bakanlığı önünde 110 gündür "Adalet Nöbeti" tutan Emine Şenyaşar basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - 19.00- Türkiye İşçi Partisi Gezi eylemlerinin yıl dönümü dolayısıyla Güvenpark'ta stant açacak, ardından Olgunlar Madenci Anıtı'ndan Kuğulupark'a yürüyerek anma etkinliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - İtalya Milli Günü dolayısıyla Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon verilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

19.00 - Gezi eylemlerinin 11. yıl dönümü dolayısıyla Taksim'de basın açıklaması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

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