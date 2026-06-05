Günün öne çıkan haberleri: İmamoğlu davası, enflasyon verileri ve siyasi zirveler - Son Dakika
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Günün öne çıkan haberleri: İmamoğlu davası, enflasyon verileri ve siyasi zirveler

05.06.2026 09:01  Güncelleme: 10:00
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ANKA Haber Ajansı 5 Haziran Cuma gündemi

09.30 - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında bir törende Tuzla eski Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (GÖRÜNTÜLÜ CANLI/İSTANBUL)

09.30 - CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - TMMOB 49. Olağan Genel Kurulu, Kocatepe Kültür Merkezi'nde toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.15 - 12.00 - 14.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'te Süryani toplumunun temsilcilerini kabul edecek, Türk toplumuyla görüşecek. Kurtulmuş, İsveç Kralı Carl Gustaf tarafından kabul edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ STOCKHOLM)

12.27 - 13.30 - 17.00 - 19.00 - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gümüşhane'nin Tekke beldesi Çağırgan Baba Camisi'nde cuma namazı kılacak. Özel, Gümüşhane'nin Tekke beldesinde, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Çevrecik beldesinde ve Tokat Erbaa'da halk buluşmalarında konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ GÜMÜŞHANE - TOKAT)

12.30 - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜİK önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 12.30 - Boğaziçi Üniversitesi Mezunları ile Eğitim-Sen, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu için verilen kuma görevinden çıkarma cezasına ve üniversitedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

13.00 - Çevre MühendisleriEkolojik Yıkımla Mücadele Haftası'nda Sazlıdere'de ekolojik yıkımın boyutlarını açıklayacağı bir basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - 14.00 - Tutuklu gazeteci İsmail Arı, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak. Duruşmadan önce basın meslek örgütleri açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenecek 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MERSİN)

14.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde, 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

15.00 - Dorukhan Büyükışık cinayetine ilişkin sanıkların yargılamalarına İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

15.00 - Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın tutuklanması nedeniyle Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

17.55 - Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'te HDP'nin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde meydana gelen patlamanın 11. yıl dönümünde, yaşamını yitirenler için anma programı düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)

19.30 - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katılımıyla Zeytinburnu'nda yürüyüş ve açıklama yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş'e resmi ziyarette bulunacak. (DAKKA-COX'S BAZAR)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Günün öne çıkan haberleri: İmamoğlu davası, enflasyon verileri ve siyasi zirveler - Son Dakika

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