Anka Haber Ajansı 6 Nisan Pazartesi Gündemi

09.30 - 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak. (DİYARBAKIR)

09.30 - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik, aralarında elebaşı Kaplan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik'in olduğu 6 sanık hakkında açılan yeni dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanacak. (ANKARA)

10.00 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik, aralarında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 89'u tutuklu, 407 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

11.00 - İstanbul Barosu Afet Hukuku ve Koordinasyon Merkezi ile İstanbul Barosu Çevre, Kent ve İmar Hukuku Komisyonu açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - 15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - ANKARA)

14.00 - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI/ ANKARA)

14.00 - TGC, TGS, TÜRKYAYBİR, TYS, PEN Türkiye, DİSK Basın İş ve ÇGD, "Gazeteciliği yaşatmak için tutuklu meslektaşlarımızı serbest bırakın" çağrısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

14.00 - Görevden uzaklaştırılan Başkan Özkan Yalım'ın yerine, Uşak Belediye Meclisi'nde Başkan Vekili seçimi yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ UŞAK)

15.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - ANKARA)

19.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak, "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni"ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ CANLI - ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Kocaelispor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla sona erecek. (KOCAELİ)

