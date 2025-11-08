Anka Haber Ajansı 8 Kasım Cumartesi Gündemi

10.00 - 12.00 - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Altıeylül-Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Balıkesir İl Kongresi'ne, Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenecek Manisa İl Kongresi'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/BALIKESİR - MANİSA)
12.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, yenilenen Balat Spor Tesisinin açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
14.00- CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, SODEV'in düzenlediği "Sosyal Demokrasinin İktidarında Toplumsal Barış ve Eşit Yurttaşlık" konulu panelde konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI - ANKARA)
15.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde vatandaşlara hitap edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ORDU)
18.00 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin "Türkiye Kalkınma Planı" vizyonunu paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü Töreni'ne katılacak. (BAKÜ)
14.30 - 17.00 - 20.00- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasına, Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, Trabzonspor-Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa-Göztepe ve Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. (GAZİANTEP- TARBZON - İSTANBUL - ANTALYA)
