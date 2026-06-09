Bugünün gündemi: İBB davası, TBMM toplantıları ve Erdoğan

10.00 - 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Güngören'de bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu E.Ç'nin yargılanmasına Bakırköy 2. Çocuk Mahkemesi'nde başlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, mayıs ayına ait finansal yatırım oranlarının reel getiri oranlarını yayınlayacak. (ANKARA)

10.45 - 12.45 - 13.30 - TBMM'de MHP, DEM Parti ve CHP grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Milli Güvenlik Konferansları'nın açılış törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI/ANKARA)

15.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

15.00 - 15.30 - Ferdi Zeyrek vefatının birinci yılında ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenecek törenle, daha sonra mezarı başında anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ MANİSA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...