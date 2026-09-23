Ankara Akyurt'ta 24 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara Akyurt'ta 24 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

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Ankara Akyurt\'ta 24 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 24 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda 24 bin 330 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akyurt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Saracalar Mahallesi'nde belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, 3 çuvalda 435 kutu halinde 22 bin 650 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonun devamında yapılan takip sonucu yakalanan bir şüphelinin üzerinde de 1680 sentetik ecza bulundu.

Böylece operasyon kapsamında ele geçirilen sentetik ecza sayısı 24 bin 330'a ulaştı.

Operasyonda A.A., M.T. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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